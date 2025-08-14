DAX24.428 +0,2%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.900 +0,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 ±0,0%
Kursverlauf

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit positiven Vorzeichen

15.08.25 12:06 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 99,17 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
98,94 CHF 0,37 CHF 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 99,17 CHF. Bei 99,36 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,86 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 441.761 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,13 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,75 CHF.

Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung

Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

mehr Analysen