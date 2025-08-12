Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 99,37 CHF.
Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 99,37 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 99,43 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,86 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 802.757 Stück.
Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,37 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,39 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,75 CHF je Novartis-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,61 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,89 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|18.07.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|18.07.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.07.2025
|Novartis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.07.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
