DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,65 -0,9%Dow44.992 +0,2%Nas21.600 -0,5%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1708 +0,5%Öl66,24 -1,0%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 UnitedHealth 869561 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag

15.08.25 16:13 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 99,37 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
99,49 CHF 0,92 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 99,37 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 99,43 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,86 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 802.757 Stück.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,37 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,39 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,75 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,61 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,89 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung

Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
18.07.2025Novartis KaufenDZ BANK
18.07.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
18.07.2025Novartis NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.07.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen