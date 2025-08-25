Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 101,76 CHF nach oben.
Das Papier von Novartis legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 101,76 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 101,92 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,64 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 268.480 Novartis-Aktien den Besitzer.
Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 103,26 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,47 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Abschläge von 20,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,13 USD belaufen. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,38 CHF.
Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.
Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,89 USD je Aktie.
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|18.07.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.07.2025
|Novartis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
