Kurs der Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Vormittag vor

27.08.25 09:25 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 101,84 CHF zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 101,84 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,98 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 55.503 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,26 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,39 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,37 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,38 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

