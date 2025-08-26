Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 102,14 CHF.

Um 11:49 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 102,14 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 102,30 CHF. Mit einem Wert von 101,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 230.055 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,26 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 1,08 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 20,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,13 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,38 CHF an.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Novartis-Aktie.

