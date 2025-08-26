Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag höher
Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 102,02 CHF.
Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 102,02 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 102,60 CHF. Bei 101,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 507.944 Novartis-Aktien umgesetzt.
Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,26 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 20,51 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,38 CHF je Novartis-Aktie an.
Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,61 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,89 USD fest.
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:06
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|18.07.2025
|Novartis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
