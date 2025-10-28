Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Novartis im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 3,6 Prozent auf 99,42 CHF ab.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 99,42 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 98,16 CHF. Bei 99,71 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2.754.109 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,88 CHF) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 18,43 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,17 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,50 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

