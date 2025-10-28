Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag schwächer

DAX24.257 -0,2%Est505.700 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1659 +0,1%Öl64,58 -1,8%Gold3.902 -2,2%
So entwickelt sich Novartis

28.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 3,6 Prozent auf 99,41 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
99,43 CHF -3,73 CHF -3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 99,41 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 98,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,71 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 347.015 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 7,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 18,42 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,17 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,50 CHF an.

Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,97 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Milliardendeal lässt Avidity-Aktie hochspringen, Novartis in Rot: Novartis will Avidity kaufen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Ausblick: Novartis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nachrichten zu Novartis AG

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
10:11Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Novartis OutperformBernstein Research
27.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Novartis OutperformBernstein Research
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

