NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Montagnachmittag fester

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 207,70 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 207,70 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 209,45 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 208,00 USD. Zuletzt wechselten 6.695.934 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 212,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,14 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 139,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,040 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 207,14 USD je NVIDIA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 19.11.2025 gerechnet. Am 25.11.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,54 USD je NVIDIA-Aktie.

