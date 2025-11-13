DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gibt am Abend nach

13.11.25 20:23 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gibt am Abend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Minus bei 184,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
160,28 EUR -6,46 EUR -3,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,9 Prozent auf 184,22 USD ab. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 183,85 USD ein. Bei 191,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 33.162.531 Aktien.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,16 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 52,97 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,040 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 207,14 USD.

Am 27.08.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,55 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
