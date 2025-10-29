DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.965 +0,6%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,10 +1,0%Gold3.997 +1,4%
Aktie im Blick

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA schiebt sich am Nachmittag vor

29.10.25 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 209,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
176,70 EUR 1,12 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 209,10 USD. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 212,15 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 27.278.271 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 212,15 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,46 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 58,57 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 207,14 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 46,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 55,60 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 25.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

