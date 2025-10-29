NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA reagiert am Mittwochabend positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 206,83 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 206,83 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 212,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 208,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 49.159.304 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 212,15 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 2,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 58,12 Prozent wieder erreichen.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,040 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 207,14 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 46,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Am 25.11.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

