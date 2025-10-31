NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 203,81 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 203,81 USD zu. Bei 207,97 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 206,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 19.581.104 NVIDIA-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 212,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 4,09 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 207,14 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent auf 46,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. NVIDIA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
