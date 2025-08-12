DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 +1,1%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.699 +0,4%Euro1,1677 ±0,0%Öl66,13 -0,9%Gold3.346 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: Dow schließt stärker -- DAX letztlich im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung im Fokus

NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

12.08.25 22:32 Uhr
NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone | finanzen.net

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alaska Air Group Inc.
43,93 EUR -0,82 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cardinal Health Inc.
135,65 EUR 1,15 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CME Group Inc (A)
235,85 EUR -10,10 EUR -4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
79,04 EUR -1,30 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delta Air Lines Inc.
50,06 EUR 4,21 EUR 9,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 30,00%
Charts|News|Analysen
Hanesbrands Inc
5,03 EUR 0,91 EUR 21,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,78 EUR -0,36 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NXP Semiconductors N.V.
183,00 EUR 3,00 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Qorvo Inc
74,63 EUR 0,08 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
The Mosaic Co
27,73 EUR 0,58 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tyler Technologies Inc.
483,10 EUR -18,90 EUR -3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
83,68 EUR 6,27 EUR 8,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.445,8 PKT 72,3 PKT 1,13%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,13 Prozent höher bei 6.445,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49,876 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,436 Prozent stärker bei 6.401,21 Punkten, nach 6.373,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.446,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.385,76 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 6.259,75 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2025, einen Stand von 5.844,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, stand der S&P 500 bei 5.344,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,84 Prozent. Bei 6.446,55 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Hanesbrands (+ 27,95 Prozent auf 6,18 USD), United Airlines (+ 10,23 Prozent auf 98,47 USD), Alaska Air Group (+ 9,93 Prozent auf 56,22 USD), Delta Air Lines (+ 9,23 Prozent auf 58,44 USD) und NXP Semiconductors (+ 7,26 Prozent auf 220,05 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Cardinal Health (-7,21 Prozent auf 146,30 USD), CoStar Group (-4,37 Prozent auf 88,46 USD), The Mosaic (-4,03 Prozent auf 31,19 USD), Tyler Technologies (-3,47 Prozent auf 563,94 USD) und CME Group A (-3,45 Prozent auf 275,88 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 34.111.329 Aktien gehandelt. Mit 3,826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alaska Air Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alaska Air Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alaska Air Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen