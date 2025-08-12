NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Kursentwicklung im Fokus

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,13 Prozent höher bei 6.445,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49,876 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,436 Prozent stärker bei 6.401,21 Punkten, nach 6.373,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.446,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.385,76 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 6.259,75 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2025, einen Stand von 5.844,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, stand der S&P 500 bei 5.344,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,84 Prozent. Bei 6.446,55 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Hanesbrands (+ 27,95 Prozent auf 6,18 USD), United Airlines (+ 10,23 Prozent auf 98,47 USD), Alaska Air Group (+ 9,93 Prozent auf 56,22 USD), Delta Air Lines (+ 9,23 Prozent auf 58,44 USD) und NXP Semiconductors (+ 7,26 Prozent auf 220,05 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Cardinal Health (-7,21 Prozent auf 146,30 USD), CoStar Group (-4,37 Prozent auf 88,46 USD), The Mosaic (-4,03 Prozent auf 31,19 USD), Tyler Technologies (-3,47 Prozent auf 563,94 USD) und CME Group A (-3,45 Prozent auf 275,88 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 34.111.329 Aktien gehandelt. Mit 3,826 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

