Alphabet- und Meta-Aktien dennoch fester: Kulturstaatsminister hält an Digitalabgabe für Google und Co. fest
Trotz Bedenken in der Union hält Kulturstaatsminister Wolfram Weimer an seinen Plänen für eine Abgabe auf Erlöse großer US-Digitalkonzerne fest.
Werte in diesem Artikel
Er sei zuversichtlich, den sogenannten Plattform-Soli durchsetzen zu können, sagte Weimer der Funke Mediengruppe. Er kündigte ein umfassenderes Konzept an, die Macht der großen Internetplattformen einzuschränken.
"Im Herbst werde ich Vorschläge der Öffentlichkeit vorstellen, die steuerrechtliche, kartellrechtliche und regulatorische Fragen umfassen", sagte der parteilose Politiker. "Ich habe beim Steuerrecht angefangen und eine Initiative für einen Plattform-Soli gestartet. Damit könnten wir Milliarden erzielen, die unser Mediensystem so stärken, dass es nicht weiter von amerikanischen und chinesischen Monopolisten deformiert wird."
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hatten Vorbehalte gegen den "Plattform-Soli" geäußert. Unter anderem wird befürchtet, dass Maßnahmen zulasten der US-Konzerne den Zollstreit mit Washington verschärfen könnten.
Weimer sagte: "Ich war in allen Fraktionen der Mitte - Union, SPD, Grüne - und habe im Bundestag ein klares Meinungsbild für eine Digitalsteuer gewonnen." Und weiter: "Wir haben einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, packen das jetzt an, und ich bin zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein können."
Die Digitalabgabe würde große Internetkonzerne wie Google und Meta Platforms treffen. Vorbild ist Österreich. Dort sind große Online-Plattformen seit 2020 verpflichtet, fünf Prozent der Einkünfte aus der Werbevermarktung abzuführen. Weimer hat für Deutschland eine Größenordnung von zehn Prozent genannt. Erwartet werden Einnahmen in Milliardenhöhe.
Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ gewinnt die Aktie der Google-Mutter Alphabet zeitweise 0,33 Prozent auf 204,84 US-Dollar dazu, während Meta-Aktien sich zeitweise bei 792,49 US-Dollar um 0,32 Prozent höher präsentieren.
/vsr/DP/mis
BERLIN (dpa-AFX)
Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Alphabet C (ex Google) News
Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2023
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.2019
|Facebook Reduce
|HSBC
|31.01.2019
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen