Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 223,49 USD.

Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 223,49 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Oracle-Aktie bis auf 219,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,39 USD. Zuletzt wechselten via New York 343.967 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei 260,77 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 119,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,75 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Oracle-Aktie bei 205,00 USD.

Oracle ließ sich am 11.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,19 USD. Im letzten Jahr hatte Oracle einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,29 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,90 Mrd. USD ausgewiesen.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 15.09.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Oracle-Aktie.

