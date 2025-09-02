DAX23.591 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.182 -0,3%Nas21.532 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Notierung im Blick

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle stabilisiert sich am Nachmittag

03.09.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Oracle. Kaum Ausschläge verzeichnete die Oracle-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 225,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
193,46 EUR 0,92 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die Oracle-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 225,30 USD. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 225,73 USD. Bei 223,51 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 225,73 USD. Bisher wurden via New York 144.193 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 260,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 11.06.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,29 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Oracle am 15.09.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,77 USD je Oracle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
