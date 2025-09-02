Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Oracle
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 222,37 USD.
Die Oracle-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 222,37 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Oracle-Aktie bisher bei 222,23 USD. Mit einem Wert von 225,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 494.886 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,77 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 17,27 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,00 USD.
Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 11.06.2025. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.09.2025 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|17.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|08.07.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
