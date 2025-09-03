DAX23.773 +0,8%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.450 +0,4%Nas21.577 +0,4%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,03 -0,5%Gold3.543 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursverlauf

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag im Minus

04.09.25 16:10 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 220,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
190,18 EUR -0,42 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Oracle befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 220,28 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 219,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,00 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 229.960 Aktien.

Bei einem Wert von 260,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). 18,38 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 45,97 Prozent Luft nach unten.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 205,00 USD.

Oracle veröffentlichte am 11.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 15,90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.09.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2026 6,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen