Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 220,28 USD.

Das Papier von Oracle befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 220,28 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 219,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,00 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 229.960 Aktien.

Bei einem Wert von 260,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). 18,38 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Oracle-Aktie derzeit noch 45,97 Prozent Luft nach unten.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,82 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 205,00 USD.

Oracle veröffentlichte am 11.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 15,90 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.09.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Oracle im Jahr 2026 6,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren