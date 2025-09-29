DAX23.880 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.138 -0,4%Nas22.523 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Notierung im Blick

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Oracle am Nachmittag auf rotes Terrain

30.09.25 16:10 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Oracle am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 278,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
238,10 EUR -2,70 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 278,54 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 278,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 284,00 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 496.778 Stück gehandelt.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 57,27 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,85 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,83 USD an.

Am 09.09.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Oracle wird am 15.12.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?

Oracle-Aktie gibt ab: Trump gibt Tiktok Aufschub in den Vereinigten Staaten

Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

