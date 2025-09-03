Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagabend billiger

Oracle im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 222,61 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 222,61 USD. Die Oracle-Aktie sank bis auf 219,65 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 222,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 547.501 Oracle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 260,77 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Oracle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 46,54 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,82 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,00 USD.

Oracle ließ sich am 11.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,11 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,29 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,90 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Oracle wird am 15.09.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Aktie aus.

