Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend tiefrot

Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,3 Prozent auf 307,79 USD.

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 6,3 Prozent auf 307,79 USD. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 307,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 330,00 USD. Zuletzt wurden via New York 4.838.901 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 345,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 12,31 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 158,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 264,50 USD für die Oracle-Aktie aus.

Am 09.09.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 14.09.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,83 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

