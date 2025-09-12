Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle zeigt sich am Abend gestärkt

Oracle im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Oracle. Die Oracle-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 299,72 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 299,72 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Oracle-Aktie bei 307,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 305,00 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.514.794 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 15,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (119,01 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 60,29 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 281,83 USD.

Am 09.09.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,93 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 13,31 Mrd. USD eingefahren.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,83 USD je Aktie.

