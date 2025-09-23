DAX23.693 +0,4%ESt505.475 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.357 +0,1%Nas22.569 ±-0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,42 +0,9%Gold3.757 -0,2%
Notierung im Fokus

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit roter Tendenz

24.09.25 16:09 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 305,09 USD abwärts.

Die Oracle-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 305,09 USD abwärts. In der Spitze fiel die Oracle-Aktie bis auf 302,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 310,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 913.839 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 13,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (119,01 USD). Abschläge von 60,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 USD je Oracle-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 281,83 USD für die Oracle-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Oracle am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,93 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.12.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,84 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
10.09.2025Oracle BuyUBS AG
10.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
08.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

