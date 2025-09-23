Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Oracle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,2 Prozent auf 303,69 USD ab.

Die Oracle-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 3,2 Prozent auf 303,69 USD nach. Das Tagestief markierte die Oracle-Aktie bei 300,03 USD. Bei 310,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.229.289 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 119,01 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 USD belaufen. Analysten bewerten die Oracle-Aktie im Durchschnitt mit 281,83 USD.

Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,03 USD je Aktie eingenommen. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,84 USD je Oracle-Aktie.

