PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Mittwochnachmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 60,08 EUR.

Das Papier von PayPal konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 60,08 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 60,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,20 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.524 Stück gehandelt.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 51,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 19,27 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,26 USD je Aktie belaufen.

