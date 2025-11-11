Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag auf grünem Terrain

Pfizer im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 24,80 USD zu.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 24,80 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 24,80 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.183.462 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 27,68 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 10,42 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,33 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 04.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,65 Mrd. USD – eine Minderung von 5,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,70 Mrd. USD eingefahren.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

