Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,22 USD zu.
Um 15:53 Uhr stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,22 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,29 USD zu. Bei 25,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.971.047 Aktien.
Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,07 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,17 USD angegeben.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,08 USD je Pfizer-Aktie belaufen.
