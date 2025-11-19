Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochabend im Minusbereich
Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 24,87 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 24,87 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 24,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 4.174.217 Stück.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,68 USD. 11,30 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,90 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 04.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16,65 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
