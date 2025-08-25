Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 37,46 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 37,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 37,44 EUR. Bei 37,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.069 Stück gehandelt.

Bei 42,62 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,77 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,71 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche Automobil vz 1,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,91 EUR je Aktie.

