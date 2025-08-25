Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 37,13 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 37,13 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,58 EUR. Zuletzt wechselten 96.643 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,79 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,96 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Porsche Automobil vz einen Umsatz von 1,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

