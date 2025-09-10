Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Bei der Porsche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 42,84 EUR.

Mit einem Kurs von 42,84 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 42,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 42,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,66 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 477.876 Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,11 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,63 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

