Porsche Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,29 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,29 EUR ab. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 45,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 46.775 Stück.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 65,60 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 12,61 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 48,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

