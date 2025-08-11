Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Dienstagvormittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,93 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.606 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 75,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 13,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 48,41 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Porsche dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,70 EUR je Porsche-Aktie.

