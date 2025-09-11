Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 43,27 EUR zu.

Das Papier von Porsche legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 43,27 EUR. Bei 43,36 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.567 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 75,00 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,63 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

