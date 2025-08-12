Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Nachmittag seitwärts

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Porsche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 45,49 EUR.

Die Porsche-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 45,49 EUR an der Tafel. Die Porsche-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,50 EUR an. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,04 EUR ab. Bei 45,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.468 Porsche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,13 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,41 EUR aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,45 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,30 Mrd. EUR.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,70 EUR je Porsche-Aktie.

