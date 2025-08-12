Porsche Aktie News: Porsche verliert am Mittwochvormittag
Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 45,20 EUR.
Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 45,20 EUR. Die Porsche-Aktie sank bis auf 45,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.931 Porsche-Aktien.
Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 12,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,41 EUR an.
Am 30.07.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,35 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,70 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.
