Porsche vz Aktie News: Porsche vz zieht am Freitagnachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Porsche vz-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 43,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 43,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 271.950 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 63,32 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 45,63 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 8,97 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,909 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche vz-Aktie bei 45,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 24.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 0,67 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8,71 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,39 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,432 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie