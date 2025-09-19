Porsche Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus Porsche

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 8,7 Prozent auf 39,86 EUR nach.

Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 8,7 Prozent auf 39,86 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie sank bis auf 39,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.468.882 Porsche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 88,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 0,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,04 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,30 Mrd. EUR, gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,98 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2025 1,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

