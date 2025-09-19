Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Montagvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,9 Prozent auf 41,54 EUR nach.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 41,54 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 40,85 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 151.142 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 75,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 4,72 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,04 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 23.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

