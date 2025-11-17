ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 4,94 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 4,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 4,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,04 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.437 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,53 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 72,60 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 9,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,045 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,74 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,04 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 882,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,762 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

