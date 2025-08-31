DAX23.997 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1727 +0,3%Öl68,13 ±0,0%Gold3.471 +0,7%
PUMA SE im Fokus

PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Mittag tiefer

01.09.25 12:05 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 21,38 EUR ab.

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,5 Prozent auf 21,38 EUR ab. In der Spitze büßte die PUMA SE-Aktie bis auf 21,28 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,41 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 70.930 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 124,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2025 (17,05 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 20,28 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten PUMA SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,610 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,126 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 26,26 EUR angegeben.

Am 24.07.2025 äußerte sich PUMA SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,27 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. PUMA SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,899 EUR je PUMA SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
