DAX23.999 +0,4%ESt505.362 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1710 +0,2%Öl68,20 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel
Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit Rheinmetall-Aktie steigt: Neue Partnerschaft mit Andoya Space - Aktien von RENK und HENSOLDT ziehen mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktienentwicklung

PUMA SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von PUMA SE

01.09.25 16:10 Uhr
PUMA SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 21,11 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,20 EUR -0,01 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 21,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 171.509 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Bei 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 127,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Abschläge von 19,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,126 EUR aus. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 26,26 EUR.

PUMA SE veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,12 Mrd. EUR eingefahren.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte PUMA SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -1,899 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

So stuften die Analysten die PUMA SE-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingebracht

Swatch-Aktie steigt kräftig nach Aussagen zum US-Geschäft - Aktien von LVMH, Hermès, PUMA & Co. ziehen mit

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PUMA SE

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen