PUMA SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von PUMA SE

Aktienentwicklung

Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 21,11 EUR.

Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 21,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 171.509 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Bei 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 127,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Abschläge von 19,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,126 EUR aus. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 26,26 EUR.

PUMA SE veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,12 Mrd. EUR eingefahren.

Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte PUMA SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -1,899 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

