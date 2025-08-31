PUMA SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von PUMA SE
Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 21,11 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 21,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 171.509 PUMA SE-Aktien den Besitzer.
Bei 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 127,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Abschläge von 19,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,126 EUR aus. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 26,26 EUR.
PUMA SE veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PUMA SE ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,12 Mrd. EUR eingefahren.
Die PUMA SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte PUMA SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PUMA SE 2025 einen Verlust in Höhe von -1,899 EUR ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie
So stuften die Analysten die PUMA SE-Aktie im vergangenen Monat ein
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingebracht
Swatch-Aktie steigt kräftig nach Aussagen zum US-Geschäft - Aktien von LVMH, Hermès, PUMA & Co. ziehen mit
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PUMA SE
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|PUMA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
|28.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|25.07.2025
|PUMA SE Verkaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen