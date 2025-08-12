PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Mittag an Boden

PUMA SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 17,45 EUR.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 17,45 EUR. Bei 17,52 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 145.790 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 63,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 17,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,89 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,27 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,953 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

