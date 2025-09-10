RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Donnerstagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 69,32 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 70,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,01 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 27.157 Aktien.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 24,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 74,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,598 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,20 EUR an.

RENK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 347,53 Mio. EUR im Vergleich zu 272,64 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.

