RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 65,57 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 65,57 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,90 EUR aus. Bei 64,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 90.202 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 37,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,75 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 72,93 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,576 EUR, nach 0,420 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.
Am 13.11.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 EUR, nach -0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 307,59 Mio. EUR im Vergleich zu 268,03 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,37 EUR je RENK-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
