RENK Aktie News: RENK am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 63,30 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die RENK-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 63,30 EUR abwärts. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,09 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 62,00 EUR. Zuletzt wechselten 180.955 RENK-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 90,34 EUR. Gewinne von 42,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,576 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,19 EUR je RENK-Aktie aus.
Am 13.11.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 307,59 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,03 Mio. EUR in den Büchern standen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,37 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Analysen zu RENK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.2025
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.2025
|RENK Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
