Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Rheinmetall im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 514,60 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 514,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 513,80 EUR. Mit einem Wert von 516,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 12.745 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Gewinne von 11,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 55,99 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,80 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 542,71 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,32 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,56 Mrd. EUR ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,63 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

