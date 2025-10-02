Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Nachmittag fester

Rheinmetall im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 1.971,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 1.971,00 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.984,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1.973,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 127.131 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 2.001,00 EUR erreichte der Titel am 29.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 324,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,38 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.137,78 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,58 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

