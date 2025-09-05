Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 1.776,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 1.776,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.790,50 EUR. Bei 1.760,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.149 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.944,00 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 9,43 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 463,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 283,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.879,43 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 2,43 Mrd. EUR gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

