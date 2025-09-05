DAX23.749 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.409 ±0,0%Nas21.883 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 1.776,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.782,00 EUR 38,50 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 1.776,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.790,50 EUR. Bei 1.760,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.149 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.944,00 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 9,43 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 463,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 283,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,28 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.879,43 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 2,43 Mrd. EUR gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung

Rheinmetall-Aktie: Wie Analysten im August die Aussichten für den Rüstungskonzern bewerten

Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:46Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:46Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen